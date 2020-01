Hamburg. Der spektakuläre Prozess gegen einen Mann, der aus dem Gefängnis heraus den Mord an einem Rockerboss in Hamburg in Auftrag gegeben haben soll, wird vom 6. Februar an neu aufgerollt. Dann beginnt nicht nur die neuerliche Hauptverhandlung gegen den 29 Jahre alten Angeklagten, sondern auch der Prozess gegen dessen 73-jährigen Vater sowie einen 27-jährigen Bulgaren, wie das Landgericht am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Der Prozess gegen den 29-Jährigen muss neu verhandelt werden, weil die schriftliche Urteilsbegründung zu spät in der Geschäftsstelle vorgelegen hatte. Deshalb müssen alle Beweismittel neu bewertet und Zeugen erneut gehört werden. Der Angeklagte war im Juni 2019 unter anderem wegen Anstiftung zum versuchten Mord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Die beinahe tödlichen Schüsse auf den Rockerboss in Hamburg-St. Pauli im Sommer 2018 soll der nun mitangeklagte Bulgare abgegeben haben. Er wird deshalb von der Staatsanwaltschaft des mittäterschaftlich versuchten heimtückischen Mordes angeklagt. Im selben Verfahren wird auch der Vater des bereits in erster Instanz verurteilten Deutschen vor Gericht stehen. Unter anderem weil er den Mord gemeinsam mit seinem Sohn geplant habe und zudem den mutmaßlichen Schützen bereits am Tag vor der Tat auf der Suche nach dem späteren Opfer durch St. Pauli gefahren haben soll. Motiv für den Mordauftrag ist der Anklage zufolge Rache wegen eines früheren Überfalls gewesen.