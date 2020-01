Coronavirus: Entwarnung bei Patienten in Schleswig-Holstein

Kiel. Wegen Grippesymptomen nach China-Aufenthalten sollen in Schleswig-Holstein mehrere Menschen weiter zu Hause bleiben. In einigen Fällen könne nach Labor-Untersuchungen aber bereits Entwarnung gegeben werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag. Bestätigte Fälle einer Erkrankung mit dem Coronavirus gibt es im Norden weiter nicht.

"Wichtiges Ziel der Beteiligten ist es, die Erkrankung zu erkennen und Patientinnen und Patienten entsprechend isoliert zu therapieren", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). "Eine Isolierung trägt dazu bei, eine mögliche weitere Ausbreitung zu bremsen." Daher sei es wichtig, dass Personen mit Atemwegserkrankungen, die in einem Risikogebiet waren oder Kontakt mit einem bestätigten Fall hatten, sich zunächst per Telefon an ihren Hausarzt oder die Telefonnummer 116 117 wenden. Die Hausärzte entscheiden dann über das weitere Verfahren.

Die Infektionen und Todesfälle durch die neue Lungenkrankheit in China haben den stärksten Anstieg innerhalb eines Tages gezeigt. Die Zahl der nachgewiesenen Patienten kletterte bis Donnerstag um rund 1700 auf 7711. Auch wurden 38 Todesfälle verzeichnet, mehr als je zuvor in einem Tag. Insgesamt sind jetzt 170 Patienten gestorben - die meisten waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen.