Hamburg. Das hat nicht gepasst: Ein Lastwagen ist am Mittwochabend gleich zweimal nicht unter Hamburger Brücken hindurchgekommen. Beim ersten Mal fuhr der 63-jährige Fahrer mit der zu hohen Ladung seines Sattelzugs gegen eine Brücke in der Süderstraße im Hamburger Stadtteil Hammerbrook, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Mann versuchte daraufhin zu fliehen, wurde aber von der Polizei festgehalten. Es stellte sich heraus, dass der Transport nicht versichert war. Auch die Kennzeichen des Fahrzeuges waren gefälscht.

Beim Abtransport: Lkw erneut zu groß für Brücke

Der Abtransport des zu hoch beladenen Lastwagens wurde dann aber zur Herausforderung. Denn eine Eisenbahnbrücke über der Billhorner Brückenstraße (B75) stadtauswärts war ebenfalls zu niedrig für das Gefährt.

Das Abschleppunternehmen musste den Sattelzug mit technischen Maßnahmen tieferlegen, sodass die Brücke passiert werden konnte. Der Verkehr war für mehrere Stunden beeinträchtigt.