Berlin/Hamburg. Hamburg hat den Sprung in die engere Wahl der Städte geschafft, die im Herbst 2021 die Internationale Automobil-Ausstellung IAA ausrichten könnten. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) legte am Mittwoch in Berlin fest, mit Hamburg, Berlin und München in weitere Verhandlungen über die Ausrichtung der IAA einzutreten. Damit sind die Städte Frankfurt, Köln, Hannover und Stuttgart aus dem Rennen, die sich ebenfalls beworben hatten. Der Verband will die Autoschau, die bislang alle zwei Jahre in Frankfurt stattfand, zu einer neuen Mobilitätsmesse weiterentwickeln und hat das Konzept und den Ort deshalb neu ausgeschrieben.

"Eine Mobilitätsmesse findet in Hamburg genau den richtigen Rahmen", sagte Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos). "Betrachtet man all das, was Hamburg in puncto Mobilität schon heute zu bieten hat, brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken - ganz im Gegenteil", erklärte der Senator. Im Zusammenhang mit dem Weltkongress für Intelligente Transportsysteme (ITS) im Oktober 2021 habe Hamburg rund 100 Mobilitätsprojekte angeschoben, von denen 30 bereits abgearbeitet seien.

"Hier geht es um ganz neue Konzepte und Ideen", sagte Messechef Bernd Aufderheide. "Jetzt wird es schwer, an uns vorbei zu kommen, weil Hamburg die Mobilitätsstadt Nummer eins in Deutschland ist." Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort für die IAA 2021 will der Auto-Verband vermutlich Anfang März treffen. Bis dahin gehen die Verhandlungen mit Hamburg, Berlin und München weiter, um die Konzepte weiter zu verfeinern und zu konkretisieren.