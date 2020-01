CCH geht wieder in Betrieb: Hamburger Messe vor Rekordjahr

Hamburg. Die Hamburger Messegesellschaft erwartet in diesem Jahr einen Rekordumsatz von rund 114 Millionen Euro. Dazu tragen nicht nur die umsatzstarken Eigenveranstaltungen in den geraden Jahren bei, wie die Schiffbaumesse SMM, die Windmesse und die Internorga, sagte Messechef Bernd Aufderheide am Mittwoch in Hamburg. Auch das Kongresszentrum CCH gehe nach mehreren Umbau-Jahren und einer grundlegenden Erneuerung, die fast einem Neubau gleichkommt, Ende August wieder in Betrieb. Auftakt macht ein Welt-Urologenkongress, gefolgt vom Deutschen Juristentag.

Im abgelaufenen ungeraden Jahr, das wegen des Messe-Rhythmus stets umsatzschwächer ist, hat die Messegesellschaft mit 67,3 Millionen Euro einen um 7,6 Prozent niedrigeren Umsatz erzielt als im Vergleichsjahr 2017. Das sei aber veränderten Berechnungsmethoden bei Auslandsengagements geschuldet. Ohne diese rein rechnerischen Veränderungen wäre der Umsatz um acht Prozent gestiegen.