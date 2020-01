Mehr Grippe-Fälle im Norden

Kiel. Die Grippewelle ist in Schleswig-Holstein stärker angerollt als in den Jahren zuvor. Das Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel meldete für die ersten vier Wochen des Jahres 697 Fälle. Damit seien im Land in diesem Zeitraum erstmals seit zehn Jahren mehr als 500 Influenza-Fälle festgestellt worden, stellte die Krankenkasse Barmer am Mittwoch fest. Seit Beginn der Grippesaison Anfang Oktober seien bereits 861 Fälle registriert worden.

Barmer-Landesgeschäftsführer Bernd Hillebrandt rief dazu auf, sich auch jetzt noch gegen Grippe impfen zu lassen. "Menschen, die täglich mit vielen Personen Kontakt haben, Senioren, chronisch Kranke und Schwangere haben ein erhöhtes Risiko für einen besonders schweren Grippeverlauf", sagte er. "Sofern Sie noch nicht geimpft wurden, sollten Sie keine Zeit verlieren und die Impfung jetzt nachholen." Es dauere etwa 10 bis 14 Tage, bis nach der Impfung der Schutz vollständig im Körper aufgebaut sei.

"Auch eine späte Impfung ist immer noch der wirksamste Schutz gegen die Influenza", sagte Hillebrandt. Regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände verringere das Ansteckungsrisiko zusätzlich. Die mit Abstand meisten Grippefälle (205) wurden seit Oktober aus dem Kreis Pinneberg gemeldet. Es folgen Kiel (143) und Rendsburg-Eckernförde (78). Am wenigsten betroffen waren bisher Flensburg, Nordfriesland und Ostholstein.