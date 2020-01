Ex-Bundesliga-Profi Gille neuer Nationaltrainer Frankreichs

Paris. Der ehemalige Bundesliga-Profi Guillaume Gille ist neuer Trainer der französischen Handball-Nationalmannschaft. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Europameisterschaft wird der 43-Jährige Nachfolger von Didier Dinart, von dem sich der französische Verband am Dienstag trennte. Gille hatte von 2002 bis 2012 für den HSV Hamburg in der Bundesliga gespielt und mit den Norddeutschen 2011 die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Auf Gille kommt nun die schwere Aufgabe zu, die Grande Nation zu den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio zu führen. In der Qualifikation vom 17. bis 19. April in Paris bekommt es Frankreich mit dem EM-Zweiten Kroatien, dem EM-Sechsten Portugal und Tunesien zu tun. Nur die beiden besten Teams lösen das Olympia-Ticket. Der zweimalige Olympiasieger und sechsmalige Weltmeister war seit 1992 bei allen Sommerspielen vertreten.

Gilles früherer Auswahlkollege Dinart hatte das Traineramt im September 2016 übernommen und Frankreich Anfang 2017 bei der Heim-WM zum Titel geführt. 2019 holte das Team WM-Bronze. Bei der EM war die "Equipe tricolore" schon in der Vorrunde an Norwegen und Portugal gescheitert.