Wohnungsbrand in Hamburg-Horn

Hamburg. Im Hamburger Stadtteil Horn hat es am Freitagabend in einer Wohnung im ersten Geschoss eines dreistöckigen Wohnhauses gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach Angaben eines Polizeisprechers beobachteten Zeugen, wie sich ein Mann und eine Frau durch ein Fenster aus der brennenden Wohnung retteten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die beiden aber verschwunden. Ob es sich bei ihnen um die an der Adresse gemeldeten Bewohner handelte und ob die dort gemeldeten Bewohner von der Polizei bereits kontaktiert wurden, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Auch die Brandursache war zunächst unklar.