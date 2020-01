Hamburg. Im Prozess gegen Drogenschmuggler, die Anfang 2018 per Motorjacht 233 Kilogramm reines Kokain aus Südamerika nach Hamburg transportieren wollten, wird am Mittwochnachmittag das Urteil erwartet.

Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 41 und 30 Jahren. Gemeinsam mit einem Mittäter sollen sie den Schmuggel aus der brasilianischen Hafenstadt Santos geplant haben.

Doch das Trio flog auf und wurde bei einer groß angelegten Razzia am 10. August 2018 festgenommen. Die drei Tatverdächtigen kamen damals in Untersuchungshaft.

Ein erster Prozess startete im Februar 2019. Drei Monate später musste das Hauptverfahren abgebrochen werden. Eine beisitzende Richterin konnte wegen ihrer Schwangerschaft nicht weiter verhandeln – mit fatalen Folgen: Die drei Tatverdächtigen mussten aus der U-Haft entlassen werden. Ein 44 Jahre alter Kosovare tauchte unter.

Brasilianische Zollbeamte entdeckten das Kokain

Seine Komplizen müssen sich derzeit erneut vor dem Landgericht in Hamburg für den Schmuggel im großen Stil verantworten. Der Plan des Trios war es damals, knapp eine viertel Tonne Kokain in eine Motorjacht in Brasilien zu verbauen und das Sportboot über die Firma des 41-Jährigen per Frachtschiff nach Hamburg zu überführen.

Doch in der Hansestadt kam die illegale Ware nie an. Brasilianische Zoll- und Strafverfolgungsbehörden hatten das Kokain im Hafen von Santos – dem größten Seehafen Brasiliens – sichergestellt.

Ermittlungen der hiesigen Polizei führten zu den drei mutmaßlichen Dorgenschmugglern. Im August 2018 durchsuchten Spezialkräfte der Polizei zeitgleich sechs Wohnungen und Geschäfträume in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Neben drei Wohnungen und Geschäftsräumen in Barmbek-Süd, Hamm/Borgfelde und Veddel wurden auch drei Objekte in Ahrensburg, Neumünster und Nortorf durchsucht.