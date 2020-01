Hamburg: Straßennamen künftig genauer unter die Lupe nehmen

Hamburg. Die Stadt Hamburg will Straßennamen künftig genauer unter die Lupe nehmen. Dazu will die Kulturbehörde eine Kommission einrichten, die im Laufe des Jahres ihre Arbeit aufnehmen soll, berichtete der Radiosender NDR 90,3 am Dienstag. Diese soll untersuchen, welche Rolle die Männer und Frauen, nach denen Straßen benannt sind, im Nationalsozialismus gespielt haben. Grundlage sei eine Studie, in der Historiker schon vor zwei Jahren fast 60 Hamburger Straßennamen untersucht haben.

"Während man früher nur auf große Verbrechen im Bereich des Nationalsozialismus geachtet hat, geht es jetzt auch zunehmend um die Frage, ob jemand weggeschaut oder sich nicht ausreichend engagiert hat", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). So wurden auch Volksschauspielerin Heidi Kabel, die Mitglied in der NS-Frauenschaft war, Schriftsteller Siegfried Lenz, der bei der Hitlerjugend war und Theaterintendant Gustaf Gründgens überprüft.