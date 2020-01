Hamburg. Die Polizei hat am Sonntagmorgen die Leiche eines Mannes in einer Wohnung in der Hamburger Neustadt entdeckt. In dem Zusammenhang wurde der 45 Jahre alte Mieter festgenommen. "Die Leiche dürfte dort bereits eine längere Zeit gelegen haben", teile Polizeisprecher Florian Abbenseth mit.

Die Beamten des Landeskriminalamts machten den grausigen Fund bei einer Durchsuchung in einem Hochhaus am Venusberg im Zusammenhang mit länger andauernden Ermittlungen. Weil der Körper bereit stark verwest gewesen sei, stehe die Todesursache noch nicht fest. Der Leichnam werde im Institut für Rechtsmedizin obduziert. Es soll geprüft werden, ob der Mieter der Wohnung für den Todesfall verantwortlich sein könnte und dieser einem Haftrichter vorgeführt werden muss.

Ist es der vermisste Brasilianer Matheus Jose Gabriel Amaro?

Die Polizei hat eine stark verweste Leiche in einer Wohnung am Venusberg in Hamburg-Neustadt entdeckt. Es könnte sich bei dem Toten um den vermissten Brasilianer handeln.

Foto: Michael Arning

Nach Abendblatt-Informationen könnte es sich bei dem Toten um den seit vier Monaten vermissten Matheus Jose Gabriel Amaro handeln. Der aus Brasilien stammende Informatiker war am 21. September 2019 von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Im Abendblatt hatten Angehörige eine große Suchaktion gestartet, im Dezember erließ auch das Amtsgericht Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Stutzig hatte die Ermittler gemacht, dass der junge Mann eine im Oktober geplante Reise nach Brasilien bezahlt, aber nicht angetreten hat. Zudem galt er bei seinem Arbeitgeber, einer IT-Firma in der Stadt, als sehr zuverlässig.

Suche nach dem vermissten Informatiker im Südkanal

In der ersten Januarwoche erreichten die Polizei in dem Fall neue Hinweise, dass Matheus Jose Gabriel Amaro sich vor seinem Verschwinden im Bereich der Süderstraße aufgehalten haben könnte. Deshalb suchten Taucher im Südkanal und Mittelkanal im Bereich der Brücke nahe dem Victoriakai, wo einige Hausboote liegen, nach dem Mann. Die Aktion brachte jedoch keine neuen Erkenntnisse.

Ob es sich bei dem nun entdeckten Toten um den Vermissten handelt, ist nicht bestätigt. "Zur Identität der gefundenen Leiche können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da die Maßnahmen zur Identifizierung noch nicht abgeschlossen sind", sagte Polizeisprecher Abbenseth.