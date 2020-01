Auto prallt gegen Leitplanke: Siebenjährige schwer verletzt

Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Hamburg ist ein sieben Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die 30 Jahre alte Autofahrerin am Samstagnachmittag mit ihren drei Kindern im Alter von zwei, sieben und neun Jahren unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Daraufhin geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke.

Die Siebenjährige saß hinten und war nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt. Sie wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden anderen Kinder blieben unverletzt. Auch die schwangere Mutter erlitt keine zunächst erkennbaren Verletzungen, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht, hieß es. Ein Teil der Autobahn musste für rund eine Stunde gesperrt werden.