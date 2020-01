Atlantik-Ruderinnen: "Hier geht es richtig ans Eingemachte"

Hamburgs Atlantik-Ruderinnen Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge und Timna Bicker kämpfen auf hoher See gegen Wellen, die Müdigkeit und vor allem die Uhr. Via Instagram teilte die vier Frauen mit, dass sie mit ihrem Boot "Doris" am Sonntagmittag noch rund 450 Kilometer vor sich hätten: "Es ist so zäh. Wir rudern stundenweise beziehungsweise auch zu dritt, um nicht zu viel Zeit auf unsere errechnete Ankunftszeit zu verlieren. Hier geht es richtig ans Eingemachte."

Erwartet werden die vier Frauen, die unter dem Namen "RowHHome" als erstes deutsches Team an der Ruderregatta von La Gomera über gut 5000 Kilometer nach Antigua teilnehmen, zwischen dem 22. und 24. Januar. Auf auf dem Schlussstück hofft das Quartett auf den versprochenen Wind, der das Boot Richtung Antigua schieben soll: "Sonst könnte unsere Anfahrt auf die Insel noch etwas kompliziert werden."

Unterdessen haben die ersten Boote Antigua erreicht. Der Start war am 12. Dezember auf der kanarischen Insel La Gomera erfolgt. Die Hamburgerinnen lagen am Sonntag auf dem 17. Platz von 35 gestarteten Booten und sind Zehnte bei den Vierer-Teams.