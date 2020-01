Hecking über HSV-Vorbereitung: "Insgesamt zufrieden"

Basel. Dieter Hecking hat eine positive Bilanz des Trainingslagers des Hamburger SV in Portugal gezogen. "Insgesamt gesehen bin ich zufrieden, wie die Mannschaft mitgezogen hat und wie weit wir auch im körperlichen Bereich sind", sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten auf der Homepage des Clubs.

Der Tabellenzweite reiste am Samstag aus Lagos ab, wo er sich auf die Saison-Fortsetzung vorbereitet hatte. Im einzigen Testspiel in Portugal hatten die Hanseaten gegen den FC Seoul aus Südkorea 1:1 gespielt. Auf dem Rückweg nach Hamburg tritt die Mannschaft am Sonntagnachmittag noch beim Schweizer Erstligisten FC Basel an.

"Wir haben an unseren Schwerpunkten, an unseren Schwachstellen gearbeitet: an unserer Kompaktheit, dem Umschaltspiel von Offensive auf Defensive und dem Gegenpressing", berichtete Hecking über die Trainingsinhalte in Portugal. "Das konnten wir deutlich verbessern, denn die Jungs haben verstanden, worum es geht und dass jeder mitarbeiten muss." In den nächsten Tagen in Hamburg werde er mit dem Team an der Offensive arbeiten, kündigte der 55-Jährige an.

Getrübt wurde sein Fazit davon, dass Kapitän Aaron Hunt und Stürmer Martin Harnik wegen ihrer Verletzungen nicht mittrainieren konnten. Zudem musste Jairo Samperio wegen einer Oberschenkelverletzung schon am Freitag gemeinsam mit Harnik aus Lagos abreisen.

Einen guten Eindruck hinterließen die beiden Winterzugänge Louis Schaub (1. FC Köln) für das Offensivspiel und Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) als Rechtsverteidiger. "Bei uns in der sportlichen Leitung waren wir uns einig, dass beide Spieler sehr gut zu uns passen und den Kader verstärken", meinte Hecking.

Nach der Partie in Basel bestreitet der HSV noch ein Testspiel am Donnerstag um 18.30 Uhr beim Regionalligisten VfB Lübeck. Das erste Punktspiel steht am 30. Januar gegen den 1. FC Nürnberg an.