Hamburg. Insbesondere an sonnigen Wochenenden ist die Holtkoppel in Langenhorn ein wahrer Hotspot für Planespotter: Zahlreiche eingefleischte Flugzeugfans drängen sich dann rund um die Aussichtsplattform sowie vor dem Café Coffee to Fly und versuchen, die besten Bilder von den Maschinen am Hamburg Airport zu ergattern. Die meisten kommen mit dem Auto oder Motorrad zur Holtkoppel, was regelmäßig zu chaotischen Szenen und Ärger für die Anwohnern führt.

Kurz vor der Aussichtsplattform an der Hotkoppel drängen sich im Sommer die Fahrzeuge.

Foto: Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord

Damit ist nun nach dem Willen von Grünen und SPD aber Schluss. Die Zufahrt soll von April an für sechs Monate im Rahmen eines Pilotversuchs für Kraftfahrzeuge gesperrt werden. Die Sperrung im letzten Teil der Holtkoppel ab Wrangelstraße soll von freitags 22 Uhr bis montags 5 Uhr sowie an Feiertagen gelten. Dies hat die Bezirksversammlung Nord auf Antrag der grün-roten Koalitionäre beschlossen.

Grüne wollen Attraktivität der Aussichtsplattform verbessern

Man freue sich durchaus über die vielen Besucher und Besucherinnen, die sich die startenden und landenden Flugzeuge anschauten und sich dafür auf den Weg nach Langenhorn machten, sagte der Sprecher der Grünen in Langenhorn, Timo B. Kranz. "Insbesondere direkt an der Aussichtsplattform ist die Aufenthaltsqualität durch die vielen parkenden Autos und Motorräder aber stark eingeschränkt."

Die Sperrung soll nach Langes Worten nun dazu dienen, die Attraktivität der Aussichtsplattform insbesondere für Familien

mit Kindern, Fußgänger und Fahrradfahrer zu erhöhen. Auch für die Anwohner gebe es durch die Maßnahme mehr Ruhe. Die Ergebnisse der Pilotphase werden evaluiert und dokumentiert. Gegebenenfalls wird dann noch einmal nachgesteuert.

CDU fürchtet noch mehr Chaos

Heftige Kritik an der Maßnahme kommt von der oppositionellen CDU: "Wir haben erhebliche Zweifel, dass eine vollständige Sperrung an den Wochenenden, so wie von Grün-Rot jetzt gefordert, rechtmäßig ist“, sagte Andreas Schott, Vorsitzender der CDU-Bezirksfraktion in Hamburg-Nord.

Statt einer Entlastung sei ein Dauer-Chaos zu befürchten. „Nur weil es dieses Verbot gibt, werden nicht weniger Besucher die Aussichtsplattform ansteuern“, so Schott. „Wir befürchten, dass der Parkplatzsuchverkehr und Belästigungen erheblich zunehmen könnten.“

