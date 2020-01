Versuchter Überfall in Elmshorn: Zwei 16-Jährige in U-Haft

Elmshorn. Zwei 16-Jährige sind nach einem versuchten Überfall auf einen 61-Jährigen in Elmshorn festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen die Jugendlichen den Mann am Montag im Steindammpark von hinten mit einem Fahrradständer niedergeschlagen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Als der Mann sich weigerte, sollen sie erneut auf ihn eingeschlagen haben. Erst als der Mann um Hilfe rief, ließen die Jugendlichen von ihm ab und flüchteten. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Die Jugendlichen aus Elmshorn sitzen nun zunächst in Untersuchungshaft.