Bilanz: Über 2000 Einsätze auf Nord- und Ostsee

Cuxhaven. Am Dienstag (11.00 Uhr) will die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Cuxhaven genaue Zahlen zu ihren Einsätzen und einen Ausblick für dieses Jahr geben. Die Seenotretter waren im vergangenen Jahr mehr als 2000 Mal auf Nord- und Ostsee im Einsatz gewesen. Die Zahlen bewegten sich auf einem konstant hohen Niveau, wie ein Sprecher der Gesellschaft mitteilte. Ein Grund sei die Zunahme an Wassersportlern - darunter Segler, Motorbootfahrer und Trendsportler wie Stand Up-Paddler oder Kitesurfer.