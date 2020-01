Betrunkener Fahrer: Sattelzug bleibt im Kreisverkehr stecken

Lübeck. Ein betrunkener Sattelzugfahrer hat am Montag in einem Kreisverkehr in Lübeck die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr quer über die Grünfläche in der Mitte des Kreisels und blieb dort mit seinem Fahrzeug stecken, wie die Polizei mitteilte. Durch die in die Fahrbahn hineinragende Fahrzeugfront sei es auf dem Zubringer zur Autobahn A 20 im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen gekommen, sagte der Sprecher. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab nach Polizeiangaben einen Wert von 1,2 Promille.