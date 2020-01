TV-Duell mit Tschentscher und Fegebank zur Bürgerschaftswahl

Hamburg. Fünf Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg treffen sich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank zum TV-Duell. Die beiden Spitzenkandidaten von SPD und Grünen werden am Dienstag, 18. Februar, um 21.00 Uhr im NDR-Fernsehen miteinander diskutieren, wie der Norddeutsche Rundfunk am Montag mitteilte. In der Live-Sendung "NDR Info Wahl: Das Duell" haben Tschentscher und Wissenschaftssenatorin Fegebank eine Stunde Zeit, ihre Standpunkte klar zu machen. Moderator des TV-Duells wird NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz sein.

Bereits drei Stunden vorher, 18.00 Uhr, zeigt das NDR-Fernsehen in der Sendung "Hamburg hat die Wahl" das Streitgespräch der übrigen Spitzenkandidaten Marcus Weinberg (CDU), Cansu Özdemir (Die Linke), Anna von Treuenfels-Frowein (FDP) und Dirk Nockemann (AfD). In Hamburg wird am 23. Februar eine neue Bürgerschaft gewählt. Vor fünf Jahren hatten 56,9 Prozent der wahlberechtigten Hamburger ihre Stimme abgegeben.