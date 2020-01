St. Pauli erwägt Verlegung des Wiesbaden-Tests

Valencia. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli denkt über eine Änderung in seinem Trainingslager-Programm nach. "Wir prüfen, ob wir das Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden an einen anderen Ort verlegen können", berichtete Trainer Jos Luhukay am ersten Tag aus dem nahe Valencia gelegenen Camp. Grund: Der Platz beim Vier-Sterne-Hotel Parador de El Saler sei "nicht ganz optimal", teilte der hanseatische Club am Montag via Twitter mit.

Das Testspiel gegen den Ligarivalen ist für Donnerstag (15.00 Uhr) geplant. Am Samstag (15.00 Uhr) findet gegen Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld der zweite Test statt. Zwei Tage später kehren die Kiezkicker dann von der Mittelmeerküste nach Hamburg zurück.