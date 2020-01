"Wähl dich warm"-Kampagne startet zur Bürgerschaftswahl

Hamburg. Unter dem Motto "Wähl dich warm" hat die Hamburgische Bürgerschaft ihre Werbekampagne zur Parlamentswahl am 23. Februar gestartet. Mit Fragen aus dem Alltag wie "Elphi oder Kiez?", "Alster oder Elbe?" mache die Kampagne deutlich, dass jede und jeder die Wahl hat, das Leben in Hamburg mitzugestalten, teilte die Bürgerschaftskanzlei am Montag zum Auftakt mit. "Wir möchten zum Nachdenken und Handeln anregen. Denn lebendige Demokratie lebt von engagierten Bürgerinnen und Bürgern", erklärte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit.

Die Kampagne soll nach den Wünschen der Bürgerschaft auch "Lust aufs Wählen" machen. Bei der vorherigen Bürgerschaftswahl 2015 war die Wahlbeteiligung auf das niedrigste Niveau seit 1949 gefallen. Vor fünf Jahren gaben nur 56,9 Prozent der wahlberechtigten Hamburger ihre Stimme ab.

Die Werbemotive werden vom Medienunternehmen Ströer unter anderem auf mehr als 110 Infoscreens aufgespielt, auf 75 Großflächen sowie an fünf Bussen aufgebracht und mehr als 300 Litfaßsäulen damit beklebt. Auch im Fahrgast-TV sollen Spots zu sehen sein.