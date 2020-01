Gyamerah nach Wadenbeinbruch wieder auf dem Platz

Lagos/Portugal. Fußball-Profi Jan Gyamerah vom Hamburger SV ist zurück auf dem Trainingsplatz. Vier Monate nach dem im Training erlittenen Bruch seines linken Wadenbeins arbeitete der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger zum Auftakt des HSV-Trainingslagers erstmals wieder mit dem Ball. "Wir freuen uns vor allem, dass ,Gyambo' Gyamerah nach seiner schweren Verletzung erstmals auf dem Rasen dabei ist", teilte der hanseatische Zweitligist am Montag via Twitter aus Lagos in Portugal mit.

Neben Gyamerah arbeiteten bei Sonnenschein auch dessen Teamkollegen Martin Harnik (Wadenverhärtung) und Aaron Hunt (nach auskuriertem Bänderriss) individuell mit Reha-Trainer Sebastian Capel. Dafür trug der bis zum Saisonende vom Erstligisten 1. FC Köln ausgeliehene Offensivakteur Louis Schaub erstmals das HSV-Trainingsshirt.

Bis zum Samstag arbeitet die Mannschaft an der Algarve an ihrer Form für die Restrückrunde, darunter auch die drei U19-Talente Travian Sousa, Anssi Suhonen und Jonah Fabisch. Anders als Rückkehrer Gyamerah sind in Lagos Torhüter Julian Pollersbeck (25/Bänderiss im Sprunggelenk) und Abwehrspieler Josha Vagnoman (19/Mittelfußbruch) noch nicht dabei. Beide Akteure würden in Hamburg "bestmögliche Bedingungen" für ihre Reha vorfinden, hieß es in der HSV-Mitteilung.