Hecking will HSV-Profis auf Saisonziel Aufstieg einschwören

Lagos/Portugal. Trainer Dieter Hecking will beim Hamburger SV die Sinne seiner Profis für den angestrebten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga schärfen. "Wir wollen uns in den nächsten Tagen auf das gemeinsame Ziel in der Rückrunde einschwören", sagte der Coach nach der ersten Einheit im Wintertrainingslager in Lagos. Die Voraussetzungen in Portugal seien erstklassig. "Wichtig ist, dass wir optimale Trainingsbedingungen haben - und die finden wir hier vor", ergänzte der 55 Jahre alte Fußball-Lehrer am Montag nach den ersten Trainingseinheiten.

Nach dem starken Saisonstart und den mageren sieben Punkten aus den letzten sieben Spielen vor der Winterpause will der erfahrene Coach mit seinen Akteuren vor allem an den Dingen arbeiten, die zum Ende der Hinrunde nicht optimal funktioniert haben. "Wir wollen gegen den Ball wieder Kompaktheit herstellen, wollen im schnelleren Tempo anlaufen." Dabei weiterhelfen soll Winter-Nachverpflichtung Louis Schaub, der zunächst bis Sommer vom 1. FC Köln ausgeliehen wurde. Im Fall des Aufstiegs soll eine Kaufoption für den österreichischen Nationalspieler bestehen.

"Außerdem wollen wir im Spiel mit dem Ball wieder mehr Ruhe reinbekommen", erklärte Hecking weiter. "Da waren wir in den letzten Spielen sehr hektisch. Auch die athletischen Dinge werden wir natürlich angehen. Das sind Schwerpunkte für die kommenden Tage."