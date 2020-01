Prozess: Feuerwehrmann als mutmaßlicher Serienbrandstifter

Lübeck. Vor dem Lübecker Landgericht hat am Montag der Prozess gegen einen Feuerwehrmann und mutmaßlichen Serienbrandstifter begonnen. Dem 51 Jahre alten Mann aus Sierksrade im Kreis Herzogtum Lauenburg wird vorgeworfen, zwischen November 2018 und Juni 2019 zwölf Brände auf landwirtschaftlichen Betrieben gelegt zu haben. Dabei entstand Schaden in Millionenhöhe. In mindestens zwei Fällen habe der Angeklagte billigend in Kauf genommen, dass die Flammen auch auf Wohngebäude hätten übergreifen können, sagte Staatsanwalt Florian Büchmann zu Prozessbeginn.

Mehrere Zeugen sagten am Montag aus, der Angeklagte sei seit Mai 2018 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Sierksrade gewesen. Kurz vor der ersten angeklagten Tat im November 2018 habe es Streit gegeben, weil der Angeklagte nicht mit zu einem Löscheinsatz fahren durfte. Der 51-Jährige selbst wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern.