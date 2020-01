Wolken, Regen und milde Temperaturen im Norden

Hamburg. Die Sonne zeigt sich zum Beginn der neuen Woche in Hamburg und Schleswig-Holstein nur selten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Montag mit einer dicken Wolkendecke und immer wieder einsetzendem Regen. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte zwischen sechs Grad an der dänischen Grenze und acht Grad in Hamburg.

Auch am Dienstag bleibt es fast den ganzen Tag bewölkt und regnerisch. Mit Temperaturen zwischen acht und elf Grad wird es etwas wärmer. Erst am Nachmittag lässt der Regen den Prognosen zufolge dann etwas nach.

Dicke Wolken ziehen auch am Mittwoch über den Norden und lassen es immer mal wieder regnen. Die Temperaturen werden weiter milder mit Höchstwerten um die 13 Grad. An der Nordseeküste wehen teils Sturmböen. Erst in der Nacht lässt der Regen dann etwas nach.