Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Lübeck

Lübeck. Drei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Lübeck leicht verletzt worden. Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Zwölf Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar.