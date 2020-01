Pension in Hamburg wegen Feuers evakuiert: keine Verletzten

Hamburg. Wegen eines Brandes ist eine Pension im Hamburger Stadtteil Langenhorn evakuiert worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Zunächst hatte am Samstagabend Müll in unmittelbarer Nähe des Gebäudes gebrannt. Die Flammen griffen dann auf das Dach und die Wärmedämmung des zweigeschossigen Hauses über, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Sechs Erwachsene und vier Kinder wurden während der Löscharbeiten vor Ort betreut. Noch am selben Abend konnten alle Gäste wieder in die Pension zurückkehren.