Kiel. Für die Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar setzt der schleswig-holsteinische Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt auf ein Regierungsbündnis mit der SPD. Er hoffe für die Hansestadt auf die vierte FDP-Regierungsbeteiligung auf Länderebene, sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. Rot-Grün laufe dort nicht mehr rund. "Mit der Hamburger SPD wäre eine sozialliberale Koalition absolut wünschenswert." Das wäre auch gut für Schleswig-Holstein, weil es die Metropolregion beleben würde. Im nördlichsten Bundesland regiert die FDP gemeinsam mit der CDU und den Grünen.

"In Schleswig-Holstein wollen wir der Reformmotor der Jamaika-Koalition bleiben", sagte Vogt. Die Stärkung von Bildung und Rechtsstaat und die Verbesserung der Infrastruktur blieben die wichtigsten Aufgaben. Die Umsetzung der Kita-Reform und das neue Polizeirecht seien 2020 wichtige liberale Projekte, aber auch die Industriepolitik und die Verbreitung von mehr Gründermut an Schulen und Hochschulen. Der Breitbandausbau solle mit noch mehr Landesgeld forciert werden. "Wir müssen aber auch darüber hinaus mehr Digitalisierungsprojekte voranbringen, vor allem in der Verwaltung", sagte Vogt. "Ich hoffe auch, dass der Bund beim Thema Share Deals endlich Steuerschlupflöcher schließt, damit wir im Gegenzug Hauskäufer bei der Grunderwerbsteuer entlasten können."