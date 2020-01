Regisseurin Huntgeburth will mehr Frauen in der Regie

Hamburg. Regisseurin Hermine Huntgeburth (62) fordert Geschlechterparität bei der Besetzung der Regiestühle: Viele erfolgreiche Filme würden in letzter Zeit von Frauen gemacht, sagte Huntgeburth der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Aber (...) in der Breite ist noch viel aufzuholen." Es brauche mehr Frauen im Beruf. "Fifty-Fifty!"

Huntgeburth unterstützt den Verein ProQuote Film. Der fordert nach eigenen Angaben eine geschlechterparitätische Besetzung von Film- und Fernsehgremien sowie von Regiestühlen. Der letzte Diversitätsbericht des Bundesverbands Regie zeigte, dass 2017 nur etwa jeder fünfte Film und nicht mal jede fünfte fiktionale Fernsehminute von einer Regisseurin verantwortet wurden. Bei den Absolventinnen und Absolventen der deutschen Filmhochschulen herrscht hingegen nahezu Gleichheit.

Huntgeburths neuester Film, das Künstlerporträt "Lindenberg! Mach dein Ding" über den Rockmusiker Udo Lindenberg, ist von Donnerstag an in den deutschen Kinos zu sehen.