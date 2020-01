Über eine Million Unterstützer für Minderheitenschutz

Brüssel. Eine europäische Bürgerinitiative zum Schutz nationaler Minderheiten und ihrer Sprachen hat 1,1 Millionen Unterstützer nachgewiesen. Somit muss sich die EU-Kommission nun des Themas annehmen und eine Anhörung im Europaparlament organisieren, wie die Brüsseler Behörde am Freitag bestätigte.

Es geht um Volksgruppen, die im jeweiligen Land nicht die Mehrheit stellen. Beispiele sind die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein, Bretonen in Frankreich oder Ungarn in Rumänien. Die Initiative namens "Minority SafePack" fordert zum Beispiel Förderung für ihre traditionellen Sprachen und einen einheitlichen schützenden Rechtsrahmen in der EU. Für staatenlose Angehörige von Minderheiten wie etwa den Roma soll eine möglichst weitgehende Chancengleichheit hergestellt werden.

"Wir sind alteingesessene und traditionelle Menschen, viele von uns haben miterlebt, wie Grenzen verschoben wurden, und leben heute als Minderheit", heißt es auf der Webseite der Initiative. "Unser Ziel ist es, unsere Identität, Kultur und unsere Sprachen zu erhalten und zu entwickeln."