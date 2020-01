Stiftung unterstützt Wissenschaftler und Symphoniker Hamburg

Hamburg. Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und die Joachim Herz Stiftung finanzieren in den kommenden drei Jahren rund zehn Stipendien für Gastwissenschaftler. Das teilte die Zeit-Stiftung am Freitag in Hamburg mit. Insgesamt unterstützen die beiden Stiftungen Gastwissenschaftler am "Hamburg Institute for Advanced Study" (HIAS) mit 1,3 Millionen Euro. In dem Wissenschaftskolleg sollen renommierte Gastwissenschaftler aus aller Welt, so genannte "Fellows", für eine begrenzte Zeit an einem selbstgewählten Thema arbeiten.

Unterstützt wird auch das Vermittlungsprogramm der Symphoniker Hamburg. Ziel sei es, bildungs- und kulturferne Menschen für Orchestermusik zu begeistern. Unter anderem sind Kammerkonzerte in Altersheimen, Stadtteilzentren und Krankenhäusern geplant.

Nach 24 Jahren hatte Manfred Lahnstein den Vorsitz des Kuratoriums der Zeit-Stiftung zum 1. Januar 2020 an Burkhard Schwenker übergeben. In der Tradition ihrer Stifter Ebelin und Gerd Bucerius sieht sich die Stiftung als Teil und Förderer einer liberal-weltoffenen Zivilgesellschaft. Zu den großen Einrichtungen der Stiftung gehören in Hamburg die Bucerius Law School und das Bucerius Kunst Forum.