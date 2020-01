Bankenstudie: Hamburg ist gründerfreundlich

Hamburg. Der Standort Hamburg ist nach Einschätzung von Unternehmensgründern für neue Firmen attraktiv und gut geeignet. Die Herausforderung durch Bürokratie und Regulierungen bei der Gründung eines Unternehmens sei in Hamburg leichter zu meistern als in anderen Regionen, ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Commerzbank. Grund seien kurze Wege in der Metropolregion und die zielgerichtete Unterstützung durch Kammern, Stadt und Verbände, sagte Andre Nogat, verantwortlich für das Geschäft mit Unternehmerkunden in Norddeutschland. Bundesweit halten Gründer die Bürokratie mit 45 Prozent für die größte Hürde bei der Etablierung eines neuen Unternehmens, in Hamburg immerhin noch 29 Prozent. Das liege auch an bundeseinheitlichen Gesetzen und sei kaum zu beeinflussen.

Befragt wurden für die Studie bundesweit 3000 Gründer, davon rund 100 aus der Metropolregion, die in den vergangenen sechs Jahren an den Markt gegangen sind. Damit fallen diejenige Gründer aus der Erhebung heraus, die schnell wieder gescheitert sind - und das sind die meisten. Die erfolgreichen Gründer haben ein klares Profil: Sie sind mehrheitlich mittleren Alters, verfügen über einen Universtitäts- oder Fachhochschulabschluss und sind zu 80 Prozent männlich.

Die Gründer nennen als Motivation für ihren Schritt, dass sie etwas Eigenes aufbauen und ihr eigener Chef sein wollen. "Die Gründung aus Not, etwa aus der Arbeitslosigkeit heraus, spielt keine Rolle", sagte Nogat. Rund 80 Prozent der Gründer starten ihre Selbstständigkeit mit eigenem Geld, nur 16 Prozent brauchen einen Bankkredit. Der Kapitalbedarf für den ersten Schritt ist oft nicht hoch: Mehr als ein Viertel der Gründer startet mit weniger als 20 000 Euro.