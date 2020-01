HSV testet im Trainingslager gegen FC Seoul

Hamburg. Der Hamburger SV hat einen Testspiel-Partner für die Zeit im Trainingslager in Portugal gefunden. Der Fußball-Zweitligist spielt am 16. Januar (15.00 Uhr) in Albufeira gegen den FC Seoul. Der südkoreanische Erstligist ist nach Schalke 04, FC Basel (19.1.) und VfB Lübeck (23.1.) der vierte Testspielgegner der Hamburger. Die Mannschaft reist am Sonntag nach Portugal (bis 18.1.).