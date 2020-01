Merz lobt Tschentscher: resozialisierungsfähig

Hamburg. Auf dem Blankeneser Neujahrsempfang hat der CDU-Politiker Friedrich Merz dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ein launiges Kompliment gemacht. "Ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit, insbesondere vor der Tatsache, dass Sie mit einem ordentlichen Beruf in ein politisches Amt gegangen sind. Das unterscheidet Sie von vielen", sagte Merz am Donnerstag unter Anspielung auf Tschentschers frühere Tätigkeit als Laborarzt im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Aber damit sei der SPD-Politiker nach der Hamburger Bürgerschaftswahl am 23. Februar auch "resozialisierungsfähig". Wenn Tschentscher im nächsten Jahr zum Neujahrsempfang einlade, werde er auch ins UKE kommen, sagte Merz unter dem Gelächter der rund 1.000 geladenen Gäste.

Tschentscher hatte in seinem Grußwort bedauert, dass er in wenigen Minuten gar keine "vernünftige, neutrale Wahlempfehlung" abgeben könne. Dann hatte er in wenigen Sekunden die Kernthemen des SPD-Wahlkampfs heruntergerasselt. Scherzhaft ermahnte er die Redner, sie sollten bedenken: "In Hamburg darf man nie den Ersten Bürgermeister direkt kritisieren." Nur Journalisten würden diese wichtige Regel nicht kennen.

Die Veranstaltung im Hotel Süllberg wird von den Veranstaltern als "politischer Aschermittwoch des Nordens" bezeichnet. Der Neujahrsempfang fand zum 25. Mal in dem Hamburger Elbvorort statt.