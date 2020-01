Hilferufe am Telefon: 9000 Euro durch Trickbetrug erbeutet

Hamburg. Mit Hilferufen und Schluchzen der vermeintlichen Schwiegertochter am Telefon haben Trickbetrüger 9000 Euro von einer 79-Jährigen erbeutet. Laut Polizei hat ein Mann die Hamburgerin am Mittwochnachmittag angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Er habe sofort 30 000 Euro Kaution gefordert, um die Verhaftung ihrer Schwiegertochter zu verhindern. Diese sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt.

Um weiteren Druck auf die Seniorin auszuüben, seien Hilferufe und das Schluchzen einer Frau im Hintergrund zu hören gewesen. Die 79-Jährige bot schließlich an, die ihr in bar zur Verfügung stehenden 9000 Euro zu zahlen. Der Betrüger habe eingewilligt und wenig später eine Komplizin vorbeigeschickt, die das Geld abgeholt habe.

2018 hat es der Polizei zufolge in Hamburg 209 solcher Schockanrufe gegeben, fünf waren erfolgreich. Um nicht selbst Opfer zu werden, rät die Polizei zu Ruhe und Misstrauen. Es sollten keine Informationen über Angehörige und Freunde am Telefon preisgegeben werden. Niemals sollten Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen übergeben werden.

Eine Strafverfolgung könne zudem niemals durch die Zahlung einer hohen Geldsumme verhindert werden, ebenso wenig sei eine medizinische Unfall-Behandlung von einer vorangehenden Zahlung abhängig. "Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt und legen Sie einfach auf! Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!", sagte ein Polizeisprecher dazu.