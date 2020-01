Europäisches Hansemuseum plant Austausch von Leihgaben

Lübeck. Insgesamt 115 000 Menschen haben 2019 das Europäische Hansemuseum in Lübeck besucht. Das gab das Museum am Donnerstag bekannt. Seit der Eröffnung im Mai 2015 wurden nach Angaben eines Sprechers bereits mehr als 500 000 Besucher gezählt. Für dieses Jahr kündigte das Museum einen Wechsel bei den historischen Exponaten an. Einige Originalobjekte aus Nowgorod würden an das Museum der russischen Stadt zurückgegeben, weil die Leihzeit abgelaufen sei, sagte der Sprecher. Dafür dürfe sich das Hansemuseum in Nowgorod neue Leihgaben aus mehr als 500 archäologischen Ausstellungsstücken aussuchen.

Außerdem widmet sich das Hansemuseum mit einer Sonderausstellung dem Frieden von Stralsund, der im Mai 1370 die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem dänischen König Waldemar und den Hansestädten beendete. Die Sonderausstellung wird von August bis November 2020 zu sehen sein. Noch bis zum 19. April läuft die aktuelle Sonderausstellung "Störtebeker und Konsorten - Piraten der Hansezeit?".