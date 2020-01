520 000 Euro: Land fördert Entwicklung von Computerspielen

Hamburg. Entwickler von Computerspielen können in Hamburg künftig mit bis zu 80 000 Euro pro Projekt unterstützt werden. Von 2020 an und bis 2023 will die Stadt jedes Jahr insgesamt 400 000 Euro dafür zur Verfügung stellen, wie die Behörde für Kultur- und Medien am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Dabei können sowohl einzelne Entwickler, als auch Entwicklergemeinschaften, kleine Studios und etablierte Unternehmen den Zuschuss beantragen. Einzige Bedingung: Sie müssen ihren Sitz oder eine Betriebsstätte in Hamburg haben. Wer das Geld bekommt, entscheidet am Ende eine Jury. Sie will einem Behördensprecher zufolge im Sommer erstmals entscheiden.

Zudem sollen Nachwuchsentwickler mit speziell auf die Gaming-Branche zugeschnittenen Workshops, Arbeitsplätzen und einer Beratung durch Fachleute (Mentoring) unterstützt werden. Für diesen sogenannten Inkubator will Hamburg jährlich 120 000 Euro in die Hand nehmen.

Ziel der Förderung sei, für die Gamesbranche interessant zu bleiben. Schon jetzt hätten sieben der zehn größten Spieleentwickler ihren Sitz in Hamburg, und das solle auch so bleiben, sagte der Behördensprecher weiter. Kultur- und Mediensenator Carsten Brosda (SPD): "An insgesamt zehn privaten und öffentlichen Ausbildungseinrichtungen werden zudem die Entwickler und Games-Fachkräfte von morgen ausgebildet. Mit der neuen Spieleförderung und dem Inkubator geben wir Gründerinnen, Gründern und Start-ups einen zusätzlichen Anreiz, ihre Geschäftsideen in Hamburg umzusetzen".

Erstmals und zuletzt hatte es in Hamburg zwischen 2007 bis 2010 eine Prototypen-Förderung für Spieleentwickler gegeben.