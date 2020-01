Weniger Menschen in Hamburg leben von Sozialleistungen

Hamburg. In Hamburg haben am Ende 2018 rund 237 200 Personen ganz oder teilweise von Sozialleistungen gelebt. Das waren 2,3 Prozent weniger als im Jahr 2017, wie das Statistische Amt Nord am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Insgesamt bezogen damit 12,9 Prozent der Bevölkerung Sozialleistungen wie Hartz IV, Grundsicherung oder Regelleistungen als Asylbewerber. Im Jahr zuvor waren es 13,3 Prozent gewesen. Von den Leistungsbeziehern hatten 60 Prozent einen deutschen Pass, 40 Prozent waren Ausländer. Damit beträgt die Quote der Leistungsempfänger bei den Deutschen 9,2 Prozent, bei den Ausländern 31,4 Prozent. Wer neben dem deutschen einen weiteren Pass besitzt, wird als Deutscher gezählt.