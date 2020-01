Glühwein fließt in die Düpenau

Schenefeld. Größere Mengen Glühwein sind in den kleinen Wiesenbach Düpenau geflossen. Der Glühwein sei in Schenefeld im Kreis Pinneberg durch einen Regenwasserzulauf in den Bach gelangt, teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg am Donnerstag mit. Es waren Reste des Weihnachtsglühweins, die auf dem Betriebsgelände einer ortsansässigen Firma in die Kanalisation gelaufen waren. Versehentlich, behauptete der Unternehmer. Doch die Polizisten glaubten ihm wegen der großen Menge nicht. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung und unerlaubten Umgangs mit Abfällen ein. Um wie viel Glühwein es sich handelte, war zunächst unklar.

"Da der Glühwein in der Düpenau von der Feuerwehr als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft wurde, wurde auf eine Sperre verzichtet", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Düpenau entspringt in Hamburg-Osdorf. Sie mündet bei Rellingen in die Mühlenau. Von dort gelangt das Wasser über die Pinnau in die Elbe.