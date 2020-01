Weniger Sozialleistungsempfänger in Schleswig-Holstein

Kiel/Hamburg. Die Zahl der Sozialleistungsempfänger in Schleswig-Holstein ist 2018 im Vergleich zum Jahr davor um 4,1 Prozent gesunken. Am Jahresende 2018 lebten insgesamt 275 540 Menschen ganz oder teilweise von Sozialleistungen, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Dabei sank die Zahl der Unterstützten mit deutschem Pass um 5,9 Prozent. Die Zahl der ausländischen Leistungsbezieher ging um 0,2 Prozent zurück.

Gut zwei Drittel (68 Prozent) aller Unterstützten waren Deutsche (186 000) und fast ein Drittel (32 Prozent) Ausländer (89 500, darunter 15 800 mit Bezug von Asylbewerberregelleistungen). Der Ausländeranteil an der Bevölkerung in Schleswig-Holstein betrug im Jahr 2018 laut Statistikamt 8,0 Prozent.

Von der schleswig-holsteinischen Gesamtbevölkerung erhielten 2018 insgesamt 9,5 Prozent Sozialleistungen zur laufenden Lebensführung, im Jahr 2017 waren es noch 9,9 Prozent gewesen. Bei den Deutschen sank die Quote von 7,4 auf 7,0 Prozent, bei den ausländischen Einwohnern von 40,2 auf 38,4 Prozent.

Als "Sozialleistungen zur laufenden Lebensführung" gelten das Arbeitslosengeld II und Sozialgeld ("Hartz IV"), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen sowie Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.