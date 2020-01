Dudziak: "Was der Prophet vorgelebt hat, sehe ich genauso"

Hamburg. Fußball-Profi Jeremy Dudziak vom Zweitligisten Hamburger SV zieht Stärke aus dem islamischen Glauben. "Es ist eine Religion des Friedens. Alles, was der Prophet vorgelebt hat, sehe ich genauso. Deshalb konnte ich mich sehr gut damit identifizieren", sagte Dudziak der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). Der in Hamburg geborene Tunesier ist mit 17 Jahren zum Islam konvertiert. "Es gibt Phasen, in denen ich fünfmal am Tag bete. Ich faste jedes Jahr und bin regelmäßig in der Moschee. Die meisten meiner Freunde sind Moslems", sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Seine Verlobte Ana sei "orthodoxe Christin. Deshalb gab es Weihnachten auch keine Probleme, sie feiert erst am 6. Januar", sagte Duzdziak. "Meine Familie feiert natürlich trotzdem normal Weihnachten – und ich bin auch immer da. Nur dieses Jahr war ich eben in Dubai."