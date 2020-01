Hamburg. Knapp sechs Wochen vor der Wahl der Hamburgischen Bürgerschaft fehlen noch Wahlhelfer. Für die Besetzung der 1283 Wahllokale der Stadt würden insgesamt zwischen 13 000 und 14 000 Freiwillige benötigt, "rund 2000 werden noch gesucht", sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf. Bedarf gebe es vor allem noch in den Bezirken Nord, Wandsbek und Altona. "Wir möchten natürlich alle Wahlvorstände gut besetzten, damit wir die Wahl gut durchführen können", betonte er.

Neben dem Willen zum gewissenhaften Arbeiten sollten Interessierte "Spaß daran haben, gemeinsam mit anderen für die Demokratie zu wirken". Besondere Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Bei dem Zusammensetzung der Wahlvorstände werde darauf geachtet, dass immer auch erfahrene Wahlhelfer dabei seien, sagte er.

Melden können sich Wahlhelfer bei ihrem zuständigen Bezirksamt oder auch online. Informationen findet man im Internet unter www.hamburg.de/wahlhelfer . Freiwillige würden gegebenenfalls auch an andere Bezirke, in denen es noch Bedarf gebe, vermittelt, sagte Rudolf.

Zum Einsatz kommen die Helfer nicht nur am eigentlichen Wahlsonntag, dem 23. Februar, sondern auch einen Tag später. Denn erst am Montag werden auch die Wahlkreisstimmzettel ausgezählt. Die Auszählung der Landesstimmzettel erfolgt hingegen bereits am Wahlabend ab 18.00, so dass bereits am späten Sonntagabend feststehen dürfte, mit welcher Fraktionsstärke die jeweiligen Parteien in der neuen Bürgerschaft vertreten sein werden.

Für ihren Aufwand erhalten die Wahlhelfer eine Entschädigung. Je nach Dauer und Art des Einsatzes beträgt sie zwischen 30 und 120 Euro pro Tag.