25-Jährige in Jübek erstochen: Strafprozess beginnt

Flensburg. Am Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der im vergangenen Sommer in Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) eine 25-Jährige getötet haben soll. Dem mittlerweile 63 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, am 31. Juli 2019 aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach mit einem Messer auf die junge Frau eingestochen zu haben. Der Mann ist wegen Totschlags angeklagt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Tat hat sich nach früheren Angaben der Polizei zufolge in der Wohnung des Lebensgefährten der jungen Frau abgespielt, der zur Tatzeit nicht anwesend war. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie Hilfeschreie aus dem Haus gehört hatten. Sie hielten den damals 62 Jahre alten Deutschen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er soll den Angaben zufolge mit dem Lebensgefährten des Opfers bekannt gewesen sein. Der Angeklagte und die Frau hielten sich zum Zeitpunkt der Tat laut Polizei allein in der Wohnung auf.