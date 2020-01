Hamburg. Wer derzeit mit der S-Bahn in Hamburg fahren will, sollte sich nicht allzu sehr auf die Zugzielanzeiger an den Bahnsteigen verlassen. Wegen eines Systemfehlers werden an vielen Stationen am Mittwoch auf den digitalen Anzeigen falsche Abfahrtzeiten genannt.

S-Bahn Hamburg startet Digitaloffensive

Fahrgäste werden gebeten, auf die Durchsagen und die Zielanzeiger an den Zügen selbst zu beachten. Betroffen sind demnach alle S-Bahn-Linien.

Am Mittwoch hat die S-Bahn Hamburg einen Zwischenstand zu ihrer Digitaloffensive gegeben. Durch hochautomatisierte Züge, neue Stellwerks- und Signaltechnik sowie Fahrplankonzepte soll die Taktung der S-Bahn in Hamburg deutlich erhöht werden.

Wissenswertes zu den S-Bahn-Linien in Hamburg: