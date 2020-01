Prozess um Tod eines Sechsjährigen im Freibad gestartet

Neumünster. Drei Erzieherinnen und zwei Bademeister müssen sich seit Mittwoch für den Tod eines Sechsjährigen in einem Freibad in Bad Bramstedt vor Gericht verantworten. Zu Beginn des Prozesses vor dem Amtsgericht Neumünster wollten sich die fünf Angeklagten im Alter zwischen 33 und 64 Jahren zunächst nicht zur Sache einlassen. Die Eltern gaben vor Gericht an, dass ihr Kind nicht schwimmen konnte. Sie hätten auch nichts von dem Ausflug in das Schwimmbad gewusst.

Am Rande der Verhandlung waren Gespräche zwischen Verteidigung und den Eltern geplant. Nach Aussagen der Verteidiger hätten sich die Anwälte bereits früher um ein solches Gespräch bemüht. Dies kam vor der Verhandlung aber nicht zustande. Sie drückten der Familie ihr Beileid aus. Das Geschehen sei ein tragischer Unfall, der mit keiner strafrechtlichen Verantwortung einhergehe. Die noch immer vom Tod ihres Kindes gezeichneten Eltern nahmen im Gerichtssaal das Gesprächsangebot der Verteidiger an. Sie hätten von dieser Gesprächsbereitschaft zuvor keine Kenntnis gehabt.

Dreieinhalb Jahre nach dem Tod des Sechsjährigen müssen sich die fünf Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verantworten. Sie sollen Mitte Juni 2016 während eines Ausflugs in das Schwimmbad nicht ausreichend auf das Kind aufgepasst und dadurch dessen Tod fahrlässig verursacht haben.

Der Junge soll der Anklage zufolge nach zwei Badegängen in einem unbeobachteten Augenblick allein zum Nichtschwimmerbecken zurückgelaufen sein. Dort wurde er - leblos im Wasser treibend - von zwei Jugendlichen entdeckt. Es starb am folgenden Tag im Krankenhaus.