Unterwäsche für die schnelle Erholung

Trondheim. Die enge Spieltaktung bei der Handball-Europameisterschaft macht nicht nur Nationalspieler Patrick Wiencek zu schaffen. Um nach den Partien beim Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden schnell wieder fit zu werden, probiert der 116 Kilo schwere Abwehrhüne etwas Neues aus. "Ich trage jetzt so komische Thermo-Unterwäsche. Die soll helfen, schneller zu regenerieren", sagte der 30-Jährige im Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). Er sei dagegen kein Fan von Bandagen oder Sonstigem. "Es gibt aber so Regenerationshosen. Es ist immer eine Qual nach dem Duschen, da reinzukommen. Aber die helfen wirklich."