Stiftung für Hamburger NS-Gedenkstätten nimmt Arbeit auf

Hamburg. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme sowie weitere Erinnerungs- und Lernorte zur Geschichte der NS-Verbrechen werden seit Jahresbeginn von einer Stiftung geführt. Damit solle die Gedenkkultur in der Stadt gestärkt sowie unabhängiger von politischer Einflussnahme wahrgenommen werden können, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag in Hamburg. Bislang waren die Orte, die in Hamburg an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, ein Teil der Behörde und der Leiter ein weisungsgebundener Beamter. Nunmehr wird er von einem Stiftungsrat ernannt, dem auch Prominente angehören werden.

Leiter der Stiftung ist Prof. Detlef Garbe, der schon zuvor für die Gedenkstätten verantwortlich war. Er wird künftig über ein staatliches Budget von rund 4,1 Millionen Euro verfügen, davon rund 40 Prozent vom Bund. Dazu kommen Drittmittel und sonstige Einnahmen. Damit werde es möglich sein, ein neues Konzept für die Hamburger Gedenkstätten zu entwickeln, zu denen auch das KZ Fuhlsbüttel, der Bullenhuser Damm und zahlreiche Außenstellen des KZ Neuengamme gehören. Die Zahl der Erinnerungsorte sei in den vergangenen zehn Jahren von 75 auf 110 gestiegen, sagte Brosda. Im laufenden Jahr soll mit dem Bau eines Dokumentationszentrums am Hannoverschen Bahnhof begonnen werden, von dem aus mehr als 8000 Opfer in die Konzentrations- und Vernichtungslager transportiert wurden.