Hamburger Senat hat Verbindlichkeiten enorm reduziert

Hamburg. Der Hamburger Senat hat sich zur gesetzlichen Schuldenbremse bekannt und seine Verbindlichkeiten im vergangenen Jahr um einen Rekordbetrag zurückgeführt. Mit einer Tilgungsleistung von 1,1 Milliarden Euro seien mehr Schulden zurückgezahlt worden als jemals zuvor, teilte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag in der Hansestadt mit. Davon entfallen rund 650 Millionen Euro auf den Kernhaushalt sowie 450 Millionen Euro auf eine Zahlung gegenüber dem HSH Finanzfonds, wo Altlasten aus der Zeit der HSH Nordbank liegen. Trotz der schweren finanziellen Schäden durch die HSH Nordbank, die im Jahr 2018 für einen kräftigen Schuldenanstieg sorgten, weise die Stadt Hamburg 2019 einen um 300 Millionen Euro niedrigeren Schuldenstand auf als 2010. Das sind jedoch immer noch 23,3 Milliarden Euro.

Dressel bekannte sich ausdrücklich mit Verweis auf die Diskussionen in seiner Partei zur gesetzlichen Schuldenbremse. Ab 2024 sollen die Einnahmen und Ausgaben der Stadt so weit ins Gleichgewicht gebracht sein, dass auch die kaufmännische Haushaltsführung kein Defizit mehr aufweist, also unter Berücksichtigung von Abschreibungen, Wertverlusten, Rückstellungen für Pensionen und allen weiteren Aufwendungen. "Kein Bundesland hat sich so ein ehrgeiziges, aber eben auch nachhaltiges und generationengerechtes Ziel gesetzt", sagte Dressel.

Der Schuldenabbau werde sich jedoch im laufenden Jahr kaum im gleichen Tempo fortsetzen. Die Steuereinnahmen seien auf einem hohen Niveau, würden aber langsamer wachsen. Auch die Tilgung von HSH-Nordbank-Schulden sei in den kommenden Jahren niedriger anzusetzen.