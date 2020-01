St.-Pauli-Leihspieler Diarra zur Untersuchung in Salzburg

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli musste am zweiten Trainingstag nach der Winterpause auf Youba Diarra verzichten. Der 21 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur laboriert an einer hartnäckigen Kniereizung und reiste für weitere Untersuchungen nach Salzburg, teilte der Kiezclub am Montag mit. Die Hanseaten haben den talentierten Spieler aus Mali bis zum Saisonende vom österreichischen Top-Verein RB Salzburg ausgeliehen.