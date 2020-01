68-Jähriger nach möglichem Gewaltverbrechen gestorben

Itzehoe. Nach einem möglichen Gewaltverbrechen Ende Dezember in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist ein 68 Jahre alter Mann seinen Verletzungen erlegen. Details wollte die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht nennen, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Eine Bekannte hatte den Mann früheren Angaben zufolge am 28. Dezember in seinem Haus in Itzehoe lebensgefährlich verletzt entdeckt. Die Ermittler schlossen eine Gewalttat nicht aus.